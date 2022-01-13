شكرا لقرائتكم خبر عن "اكتب ما تتمنى".. شباب العالم يدونون أمنياتهم فى النسخة الرابعة للمنتدى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اكتب ما تتمنى".. عبارة مكتوبة على لافتة وضعت بأماكن مختلفة بقاعة المؤتمرات المقام بها منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ، حيث خصصت إدارة المنتدى وحدة متخصصة تستطلع آراء المشاركين وأمنياتهم.

ويقوم الفريق بجمع الأمنيات وكتابتها بالخط العربى للمصريين والأجانب وإعطائهم الأمنية مكتوبة على ورقة المنتدى كذكرى، وتجميعها لنشرها فى الموقع الإلكترونى لمجلة شباب العالم، وجاءت بعض الكتابات: "أنا بحب الرئيس السيسى"، وأخرى "تخليدًا لذكرى كل من ضحى بحياته فى سبيل البشرية".

فيما كتبت الطفلة النوبية "جنى": "ياريت تيجى ياريس عندنا أسوان تانى".

وقال أحمد يحيى أحد أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إن وحدة جمع الأمنيات تعد ضمن وحدات تنظيم المنتدى، وأنها مخصصة لجمع الأمنيات لجميع المشاركين ومقترحاتهم سواء من المصريين أو الأجانب، مشيرًا إلى أنه يتم كتابة الأمنية بالخط العربى وجعلها كهدية أو تذكار لجميع المشاركين.

وأضاف أحمد يحيى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أغلب المشاركين يدونوا أسمائهم أو أحد أفراد العائلة أو مقولة دينية أو مقوله فى حب الرئيس السيسى، ودعوات لأهاليهم وذويهم، وأقاربهم وكذلك بعض المقترحات من بعض المشاركين لتطوير المنتدى.

وذكر كامل مجدى أحد أعضاء اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إن الهدف من تلك الوحدة هو اعطاء المشاركين من كافة الدول تذكار يذكرهم بالمنتدى، موضحًا أنه سيتم جمع الأمنيات، ونشرها فى الموقع الإلكترونى لمجلة شباب العالم.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.