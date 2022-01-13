شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محظورات على طلاب الثانوى العام بامتحان نصف العام الدراسى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، نقدم فى التقرير التالى محظورات يجب على الطلاب تجنبها لأداء الامتحان بشكل طبيعى دون مشكلات.

ـ يحظر على الطلاب حيازة كتاب المدرسة أثناء أداء الامتحان مع اتاحة الاطلاع على الكتاب الرقمى من خلال الدخول على موقع الوزارة من جهاز التابلت.



ـ يحظر على الطالب تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الفيس سواء الإلكترونية أو الورقية.



ـ يحظر على الطلاب حياة التليفون المحمول حتى لا يتعرض الطالب لمشكلة حال استخدامه فى غش أو تصوير أسئلة.



ـ على الطالب الابتعاد عن الغش لأنه لن سيضر صاحبه لعدم الاستفادة من التجربة بشكل علمى لأن امتحانات الثانوى العام مرحلة مؤهلة لامتحانات الصف الثالث الثانوى.



ـ الحضور فى وقت الامتحان، حيث إن التأخير عن مواعيد بدء الامتحان لأكثر من 20 دقيقة قد يؤدى إلى الحرمان من دخول لجنة الامتحان.



ـ على الطالب عدم مغادرة لجنة الامتحان بعد انتهاء الإجابة عن الأسئلة على التابلت حيث يؤدى باقى الامتحان ورقيا يتضمن الأسئلة المقالية.



ـ الالتزام بلجنة الامتحان وعدم القيام بأى أفعال شغب أو تعدى على الملاحظين حتى لا يتعرض الطالب لعقوبة تحرمه من الامتحان.



وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه تقرر يحتوي الامتحان على قسمين، أحدهما "إلكتروني" يتم تصحيحه الكترونيا من اسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، ووالثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (30%) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

وأوضحت أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.



وشددت الوزارة على أن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم كما انها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية، مضيفة أن أى محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.