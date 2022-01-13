أحدهم انتحل صفة دكتور جامعي.. ضبط مُزورين شهادات دراسية بكفر الشيخ والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص بالبحيرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص مقيم بمحافظة البحيرة بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" - كائن بمنطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، واتخاذه مقر الأكاديمية وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات جامعية.

وكفت التحريات فضلاً عن قيامه بترويج شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات التمريض "على غير الحقيقة" ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات والمستشفيات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهداف المذكور، وأمكن ضبطه وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليها تم ضبط (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبعض المستشفيات، كمية كبيرة من مسوغات التقديم بالأكاديمية – دفتر استلام نقدية – مبالغ مالية – هاتف محمول " بفحصه فنيا تبين أنه محمل بالعديد من المستندات التي تؤكد نشاطه الإجرامي")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وفي كفر الشيخ ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة كفر الشيخ)، بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص"، كائن بمنطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وانتحاله صفة دكتور جامعي بإحدى الكليات "على غير الحقيقة"، والإعلان عن ذلك، وقيامه بإلقاء محاضرات بذات الصفة المنتحلة واتخاذه مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات جامعية، فضلاً عن قيامه بترويج شهادات دراسية "مزورة"، منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في المجالات الطبية "على غير الحقيقة"، وقيامه بتنظيم دورات تدريبية وهمية، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهداف المذكور ، وأمكن ضبطه وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليها تم ضبط (عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية – عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية – كمية كبيرة من مسوغات التقديم بالأكاديمية – دفتر استلام نقدية – مبالغ مالية – جهاز لاب توب بمشتملاته وهاتف محمول " بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بالعديد من المستندات التي تؤكد نشاطه الإجرامي")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه ، وقيامه بتزوير الكارنيهات المشار إليها باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.