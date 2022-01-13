"الناجية الوحيدة".. النيابة تحقق في وفاة 3 من أسرة واحدة في تسرب غاز بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تُجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في وفاة ٣ أفراد من أسرة واحدة، بسبب تسرب غاز داخل شقتهم بإمبابة.

وطلبت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وصرحت النيابة بدفن الجثث عقب الانتهاء من التشريح.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتوفين هم فاطمة عبدالله سرور 80 سنة، وعائشة محمد عبدالرسول 56 سنة، وزينب محمد بالرسول 61 سنة"، والمصابة هي "دينا محمد العربي" 22 سنة.

وتم نقل الطفلة الناجية الوحيدة في الواقعة في حالة إغماء تام لمستشفى إمبابة العام.

وعززت هيئة الإسعاف بـ ٣ سيارات لنقل الجثث والمصابين، وتم تحرير المحضر اللازم، والذي حمل رقم ٢١١٢ وتم إخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.