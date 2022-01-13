شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشدد على تمسك مصر بوجود اتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءً مساء اليوم، مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية، في إطار فعاليات منتدي شباب العالم، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وفيما يتعلق بقضية تطورات ملف سد النهضة، أكد الـرئيس السيسي أن مصر تعاني من الفقر المائي طبقًا للمعدلات الدولية في هذا الشأن؛ وشدد الرئيس السيسي علي تمسك مصر بوجود اتفاق قانوني ملزم فيما يخص سد النهضة مع الجانب الأثيوبي - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.