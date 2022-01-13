شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يلتقي المراسلين الأجانب ويؤكد أهمية قضية الوعي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الـرئيس عبدالفتاح السيسي ، أن الدولة تهتم بقضية الوعي من خلال منظومة متكاملة تبدأ من الأسرة والمنزل مروراً بالمدرسة والجامعة ووصولاً إلي دور العبادة بالإضافة إلي الدراما والإعلام .

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم في إطار فعاليات منتدي شباب العالم مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بإن اللقاء تناول نقاشا مفتوحاً بين الـرئيس السيسي والمراسلين الأجانب في شكل حوار متبادل رد خلاله الـرئيس علي كافة الأسئلة التي طرحها الحضور .