شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمى للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رسالة من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بمناسبة اليوم العالمي للسلام، أكد فيها على التعاون والعمل المشترك في خدمة الإنسانية، والعمل معًا من أجل تحقيق السلام للمجتمع الدولي.

من جهته ثمن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف هذه الرسالة ورحب بها، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعزيز قيم الحوار، وتعاونها الكامل مع كل الجهات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق السلام العالمي وتعمل لأجله.

من ناحية أخرى، دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إلى بذل كل جهد ممكن لأجل تلقيح جميع شعوب العالم ضد وباء كورونا، وفقا لإذاعة الفاتيكان، والتقى بابا الفاتيكان أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الفاتيكان، لتبادل التهاني بحلول العام الجديد، وتوجه لضيوفه بالحديث، قائلا، إن "حضور الدبلوماسيين هو دائمًا علامة ملموسة على الاهتمام الذي توليه بلادهم للكرسي الرسولي، ودوره في المجتمع الدولى".