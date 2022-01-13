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وزير التموين: استلام 500 ألف طن قصب من المزارعين حتى الآن لإنتاج السكر المحلى

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القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على  المصيلحى- وزير التموين والتجارة الداخلية من ‏اللواء  عصام البديوي - رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية ‏تقرير يفيد وصول نسب توريد السكر لمصانع الشركة الخمس إلى 500 ألف طن، ‏وان إنتاج السكر النهائي من هذه الكمية الموردة وصل إلى 40 ‏ألف طن سكر خام ،

 

 

و صرح اللواء  عصام البديوي  رئيس مجلس إدارة شركة السكر ‏للصناعات التكاملية  أنه من المتوقع استقبال ما يصل إلى 10 ملايين طن قصب ‏سكر هذا العام،

 

وأكد  صلاح فتحي العضو المنتدب  لشركة السكر ‏للصناعات التكاملية أنه قبل بدء ‏الموسم قد تم عمل الصيانة اللازمة للمصانع ، مشيراً إلى أن توجيهات  ‏الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية بتسهيل استلام القصب ‏المورَد 

 

 

وقال احمد كملت المتحدث الرسمي للوزارة معاون ان  مصنع أبو قرقاص استلم  ‏‏370 ألف طن ومصنع قوص 11 ألف طن ومصنع أرمنت 9 ألاف طن ومصنع ‏ادفو 10 ألاف طن ومصنع كوم امبو 15 الف طن،وان الوزير  وجه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.‏

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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