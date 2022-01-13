شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يلتقى مستشار رئيس فلسطين.. ودورة للأئمة الفلسطينيين فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمود الهباش قاضى قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وخلال اللقاء وجه الهباش الشكر للدولة المصرية على جهودها فى دعم الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية، مشيدًا بالتعاون المشترك مع وزارة الأوقاف المصرية.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أنه جرى خلال اللقاء الترتيب لعقد دورة تخصصية متقدمة لـ19 إمامًا من دولة فلسطين بالمشاركة مع نخبة من زملائهم المصريين، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين فى الفترة من 1 فبراير حتى 15 فبراير 2022م.

كما جرى الاتفاق على إهداء (150) مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للأئمة الفلسطينيين يتم إرسالها عبر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، وعدد (50) نسخة من كتاب: "الروضة الندية فى شرح الأحاديث القدسية" لمكتبات الجامعات بدولة فلسطين الشقيقة.

وأهدى وزير الأوقاف الدكتور محمود الهباش نسخًا من الإصدار الثانى من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير وعددًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف ، وهو ما أشاد به مستشار الرئيس الفلسطينى إشادة بالغة ، مؤكدًا مشاركته فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثانى والثلاثين تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمي"، والذى سيعقد فى الفترة من 12 إلى 13 فبراير المقبل.