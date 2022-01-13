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رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية: منتدى شباب العالم جسر هام وقوى للتواصل بين الثقافات والأجيال وصانعى القرار

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القاهرة - سامية سيد - منتدى شباب العالم 2022، حدث عالمى بايدى وأفكار مصرية تستضيفه أرض الفيروز  "شرم الشيخ" ويحضره الآلاف من المشاركين من جميع أنحاء العالم فهو بلا شك الحدث الأكبر والاستثنائي ويعتبر أحد أهم الأحداث لتشكيل وعي الشباب والحديث عن مستقبلهم ومستقبل العالم.

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم الذى تقام فعالياته فى الفترة بين 10 -13 يناير الجارى وفى نسخته الرابعة يتم تحت رعاية وبحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

 

وفى هذا السياق، أعرب الاستاذ حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن المنتدى جاء كجسر للتواصل بين الأجيال والثقافات ليشكل وعى ومستقبل شباب مصر والعالم أجمع، حيث يعقد المنتدى عددا من الجلسات النقاشية الهامة التى تتناول  موضوعات وتحديات معاصرة تشغل الرأى العام العالمى وإصدار توصيات لهذه القضايا الحيوية. كما يعكس المنتدى الجهود المصرية المتواصلة للتطوير فى شتى القطاعات.

 

كما صرح عبد الله بأن مصر قادرة على استضافة أهم الأحداث بالعالم لما لها من
إمكانيات تنظيمية وإدارية هائلة. وعلى هامش فعاليات المنتدى، تفقد الاستاذ حسن عبدالله عددا من ورش العمل لتفحص المشروعات الناشئة وحث رواد الأعمال على مواصلة نجاحاتهم.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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