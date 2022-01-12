شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لصندق النقد الدولى: منتدى شباب العالم ناقش أهم التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن هناك تطور من حيث التنظيم الخاص بمنتدى شباب العالم، وهناك أيضا تطورات كبيرة من حيث الموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها، وجميعها ذات اهتمام دولي واسع، حيث تم الحديث عن الجائحة وأثارها وتغيرها المناخ وأمن المعلومات والتداعيات الاقتصاديات والموضوعات الخاصة بالتنمية والفقر، والأمور الخاصة بالنزاعات.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "ما تم مناقشته في منتدى شباب العالم، هي أكثر التحديات التي يواجهها العالم في الفترة الحالية مع اختلاف ترتيبهم، ويتغير الترتيب وفقا للبلد والمكان الذي يظهر فيه التحدي، ففي بعض الدول الجائحة هي التحدي الأول، ودول أخرى أمن المعلومات هي التحدي الأبرز كالولايات المتحدة الأمريكية".

وقال: "منتدى شباب العالم وما يناقشه من تحديات مع شباب العالم، هو استثمار عملي في البشر والعلاقات فيما بينهم، والأمر لا يتوقف على ورش عمل أو حلقات نقاشية، فبمجرد انتهاء المنتدى، يتم التجهيز للدورة القادمة من المنتدى، وتجد بجوارك رئيس الجمهورية يتحدث معك ويناقشك في تلك القضايا الهامة وأنت في سن مبكر، فهو استثمار كبير وهام".

وتابع: "بعض الشباب يقدموا أنفسهم بأنهم خريجي هذا المنتدى، وكل منهم يكشف قدر تأثير هذا المنتدى على حياتهم، وهو ما يلخص ما تم ذكرناه".