شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر لديها استعداد لكى تكون مركزا لإمداد أوروبا بالطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في اللقاء الذى عقده اليوم الأربعاء، مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم، إن مصر لديها القدرة على أن تكون مركزا لإمداد أوروبا بالطاقة وتعمل على ذلك، وذكر الرئيس مجموعة من المشاريع منها الربط الكهربائي بين مصر وقبرص، كما لفت إلى أن مصر لديها البنية الأساسية التي تمكنها من أداء ذلك، واستطاعت أن تضع لبنة مهمة في هذا الأمر من خلال منتدى شرق المتوسط.

وفيما يخص الطاقة المتجددة فان مصر لديها استعداد لعمل مزارع لإنتاج الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو حتى طاقة الهيدروجين، كما لفت إلى أن مصر مستعدة لذلك بالإرادة السياسية والتشريعات.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.