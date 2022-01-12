المشدد 15 عامًا لـ13 متهمًا بقتل شخص في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة 13 متهما بالسجن المشدد لمدة 15عامًا؛ لاتهامهم بالقتل العمد.

وصدر الحُكم، برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف صبري، وعوني مطر، وأمانة سر محمد عبد العزيز، وحمدي درويش.

كشفت التحقيقات في القضية 19759 لسنة 2014 جنايات المطرية، أن المتهمين في يوم 11 فبراير عام 2014 بدائرة قسم المطرية، قتلوا "حمدي. ع"، عمدًا، من غير سبق الإصرار أو ترصد؛ بأن أطلق المتهم الأول عيارا ناريا من بندقية آلية كانت بحوزته، صوب المجني عليه، حال تواجد باقي المتهمين معه على مسرح الجريمة، وبحوزتهم أسلحة نارية؛ للشد من أزر الأول، قاصدين إزهاق روح المجني عليه؛ فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.