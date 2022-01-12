"فارس" في دعوى رد شبكة: "راحت عيد ميلاد خطيبها القديم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "فارس. ع"، دعوى رد شبكة ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، طالب فيها إلزام خطيبته وأهلها برد مصوغات ذهبية بقيمة 100 ألف جنيه، بعد نشوب خلافات بينهما بسبب اكتشافه زيارتها إلى منزل خطيبها السابق لتهنئته بعيد ميلاده.

يقول "فارس" 28 سنة: لم أكن أعلن أنها لاتزال تملك مشاعر تجاه خطيبها السابق فهي تتظاهر أمامي بالحب الشديد الذي جعلني أتمسك بها، فتقدمت لخطبتها، وبعد الشبكة بأسبوعين لاحظت خروجها إلى مناسبة ما دون علمي، وأخبرتني والدتها حينها أنها ذهبت لزيارة شقيقتها.

أضاف صاحب الدعوى: تحدثت مع خطيبتي قبل الارتباط بها عن سبب انفصالها عن خطيبها السابق، وعلمت أنه كان يحب فتاة غيرها، وسبق وخانها لعدة مرات لذلك لا يوجد أمل بينهما في العودة.

يكمل "فارس": رغم رفض أسرتي لهذه الخطبة إلا أن حبي لها جعل أهلي يوافقوا في النهاية على التقدم لها، لكن المفاجأة كانت بعد الشبكة وأثناء بحثي بهاتفها بدون علمها أثناء زيارتي لها، وجدتها تقف بجانب خطيبها السابق وتسمك بيديه أثناء تقطيع التورتة الخاصة بعيد ميلاده.

يواصل الزوج: تشاجرنا سويًا حينها، وحدثت أزمة بين الأسرتين بسبب عدم رغبتي في استكمال الخطبة ورفضهم حصولي على الشبكة "عايز تسبها ملكش شبكة" لكن أحد المحامين نصحني برفع دعوى رد للشبكة، عن طريق تقديم أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية والمختومة من المحل.

يختتم: بالفعل لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس وأقمت دعوى رد الشبكة وحملت رقم 136 لسنة 2021، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.