وزير الأوقاف يستقبل مستشار الرئيس الفلسطيني ويتفقان على تنفيذ دورة للأئمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ووجه الدكتور محمود الهباش خلال اللقاء، الشكر للدولة المصرية على جهودها في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مشيدًا بالتعاون المشترك مع وزارة الأوقاف المصرية.

وخلال اللقاء تم الترتيب لعقد دورة تخصصية متقدمة لعدد 19 إمامًا من دولة فلسطين بالمشاركة مع نخبة من زملائهم المصريين، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في الفترة من 1 فبراير حتى 15 فبراير 2022م.

كما تم الاتفاق على إهداء 150 مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للأئمة الفلسطينيين يتم إرسالها عبر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، وعدد 50 نسخة من كتاب:"الروضة الندية في شرح الأحاديث القدسية" لمكتبات الجامعات بدولة فلسطين الشقيقة.

وأهدى وزير الأوقاف، الدكتور محمود الهباش، نسخًا من الإصدار الثاني من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير وعددًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف، وهو ما أشاد به مستشار الرئيس الفلسطيني إشادة بالغة، مؤكدًا مشاركته في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، والذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2022م.