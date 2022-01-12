شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الدولية الحكومية بالإسكندرية تعلن عن وظائف شاغرة للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بمحافظة الإسكندرية عن وجود وظائف شاغرة بالمدرسة، حيث تطلبت المدرسة تخصصات تشمل: معلم لغة إنجليزية ولغة عربية ومعلم مساعد رياض أطفال ومعلم حاسب آلى، موضحة أن شروط التقديم أن يكون من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وعلى رأس العمل وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة وإجادة التعامل مع الحاسب الآلى، ويفضل ألا يتجاوز السن 45 عاما.

وأوضحت المدرسة أنه يمكن التقديم على الرابط التالى https://forms.office.com/r/KWUrwj2QYH.

وبدأت وزارة التربية والتعليم، فى عام 2014، تدشين مدارس دولية حكومية مخفضة المصاريف، للتخفيف عن كاهل المواطن المصرى، فى الوقت الذى ترفع فيه المدارس الخاصة والدولية مصروفاتها بصورة سنوية، حيث بدأت التجربة بمدرستين فى المعادى والشيخ زايد، حتى وصلت لـ19 مدرسة حاليا، بمصروفات دراسية تصل لقرابة 15 ألف جنيه لخدمة الطبقة المتوسطة.

وتنقسم المدارس الدولية الحكومية إلى نوعين، الأول المدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج البريطانية IG، والثانى المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB.