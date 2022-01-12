شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى القضاة أول الحاضرين فى عزاء المستشارة تهانى الجبالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أسرة المستشارة تهانى الجبالى فى تلقى العزاء منذ قليل، بمسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، وكان من أوائل الحضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر.

وشارك المئات من الأهالى أسرة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، فى تشييع جثمانها بمسقط رأسها بمدينة طنطا.

جاء ذلك بعدما أدى الأهالى وأسرة المستشارة تهانى الجبالى، صلاة الجنازة على جثمانها بمسقط رأسها فى مدينة طنطا.

والمستشارة تهانى محمد الجبالى من مواليد 20 نوفمبر 1950، وشغلت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تعمل بمهنة القضاء فى الحقبة المعاصرة، وما زالت الوحيدة بين النساء التى تولت المنصب القضائى الأعلى فى تاريخ مصر.

وتصدر اسم المستشارة الراحلة مؤشرات البحث على تريندات "جوجل" و"تويتر" فى مصر، بعد إعلان نبأ وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

وتوفيت المستشارة تهاني الجبالي النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، صباح الأحد الماضى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد عوارة بمدينة طنطا فى الغربية.