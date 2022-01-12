شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاحونة والمغزل اليدوى".. شاهد كيف استعرضت امرأة سيناوية تراث سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكل حماسة وسرور، وقفت امرأة، تستعرض عدد من أنواع الفولكلور الخاص بأهالي سيناء، وكيف تحرص السيدات هناك، على المحافظة والاحتفاظ بتراثهم العائلي والبيئي.

واستعرضت السيدة السيناوية، طريقة طحن القمح، في المطحنة الصخرية، وتحويله إلى دقيق، يستخدم في صناعة الخبز السيناوي، كما يدخل في عدة أصناف أخرى من الطعام لديهم.

واستعرضت سيدة أخرى، طريقة استخدام المغازل اليدوية، لتحويل صوف الماعز والخراف، إلى غزل، لاستخدامه في صناعة المفروشات المنزلية البدوية، والملابس وغيرها من الاحتياجات الخاصة بالبيئة السيناوية.