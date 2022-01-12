شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: انقطاع الاتصالات فى تيجراى يمنع حصر عدد ضحايا الضربات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن انقطاع الاتصالات في شمال إثيوبيا يمنع العاملين فى المجال الإنساني من الوصول إلى عدد الضحايا الحقيقى فى الضربات الجوية التى تشهدها المنطقة الشمالية الغربية من تيجراى، وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وكان أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة أعرب عن قلقه العميق إزاء تأثير الصراع المستمر على المدنيين في إثيوبيا.

وخفضت الأمم المتحدة وشركاؤها تحركاتهم في المنطقة الشمالية الغربية من تيجراي في أعقاب الضربات الجوية التي وقعت ليلة الجمعة ، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصًا وإصابة العشرات بحسب التقارير.

وأكد دوجاريك إلى تكرار دعوة المنظمة لجميع أطراف النزاع إلى تسهيل الحركة الحرة والمستمرة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات إلى تيجراي، بما في ذلك الإمدادات الطبية لعلاج المدنيين المصابين في الهجمات الأخيرة.

وكرر الأمين العام دعوته إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، بما في ذلك الضربات الجوية، ولكي تتقيد جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإنسانية ، والمباني ، و المواقع.