شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: لا نسعى للخيار العسكرى ولكننا جاهزون له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف: لا نسعى للخيار العسكرى ولكننا جاهزون له وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، وجود أي صلة بين التدريبات العسكرية الجارية في روسيا والمشاورات مع حلف الناتو.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك علاقة بين التدريبات العسكرية الروسية والمشاورات مع حلف الناتو، قال بيسكوف في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إنها مجرد ممارسات تدريبية عادية.