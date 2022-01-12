شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم ينظم جلسة حول صناعة الفن والمحتوى الإبداعى فى زمن الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقدت جلسة بعنوان "صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة" ضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، بحضور نخبة من المتحدثين، وهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وتارين ساوثرن رئيس الإبداع بشركة Blackrock Neurotech للحلول التكنولوجية، ونشوى جاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة Watch iT، وهيسون يون مدير برنامج KOICA للمنح الدراسية في جامعة كوريا الوطنية للتعليم، كما شارك المتحدث يورج زوبير، المدير الفني والناشط الرقمي عبر المنصة الافتراضية لمنتدى شباب العالم.

دارت الجلسة النقاشية حول الآثار السلبية التي تعرضت لها صناعة الفن والثقافة والعاملون بها على جميع المستويات بسبب جائحة كورونا، حيث حدثت تغيرات متعددة في طرق وآليات العمل الثقافية والإبداعية المختلفة بسبب إجراءات الإغلاق الكلي والجزئي المطبقة بأنحاء العالم، إثر جائحة كورونا التي فرضت واقعاً جديداً على المشهد الثقافي والإبداعي في العالم، وبحلول مارس 2020، تم إغلاق معظم المؤسسات الثقافية في جميع أنحاء العالم، أو قلّصت خدماتها جزئيًا بالتوازي مع إلغاء المعارض والفعاليات والعروض أو تأجيلها، إلا أنه بالمقابل هناك جهود مكثفة نحو إيجاد حلول بديلة لعرض الإنتاج الفني والصناعات الثقافية المتنوعة، مما عزز ظهور المنصات الرقمية التطبيقات الذكية، وهو الأمر الذي انتفع به قطاع كبير من مستخدمي تلك التطبيقات في عرض أعمالهم بشكل كبير فضلاً عن استثمارها في صناعة المحتوى وتقديم المبادرات الخاصة عبر تلك المنصات المختلفة.

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، إن جائحة كورونا أثرت إيجابيًا على المشهد الثقافي المصري على غير العادة، حيث خلقت حالة من التحدي للدولة المصرية في قطاع الثقافة، مما أدي إلى خلق فرص عظيمة لخلق مبادرات ثقافية متنوعة مثل مبادرة "ابدأ حلمك" و"الثقافة بين يديك" وإنشاء المسارح المفتوحة والعروض المسرحية المتنقلة.

وتم عرض فيديو مسجل تحدثت خلاله أودري أزولاي رئيسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم -اليونيسكو، وأبدت سعادتها بمشاركتها بالمنتدى الذي يعتبر منصة عالمية هامة للشباب للتأمل في تحديات اليوم والغد، كما أوضحت أن منظمة اليونسكو قدمت العديد من المبادرات التعليمية والتثقفية الهامة للشباب.

تحدثت تارين ساوثرن رئيس الإبداع بشركة Blackrock Neurotech للحلول التكنولوجية، عن فوائد الجائحة التي حفزت عديد من الأفكار الجديدة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، موضحةً زيادة الإقبال على المنصات الرقمية والوسائل الإعلامية الحديثة، باعتبارها أدوات تقلل تكاليف الإنتاج وتعمل علي زيادة الانتشار. وأضحت أن هناك الكثير من الفرص عبر استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وأن الإعلام التقليدي سوف يتم استبداله بالمنصات الرقمية وقنوات البث المباشر.

أوضحت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة Watch iT، العوامل التي ساهمت في الترويج للمنصات الرقمية، ومنها: لجوء العديد من الشباب للمنصات الرقمية بعد غلق دور السينما والمسارح أثناء الجائحة، حيث أصبحت هذه المنصات دور عرض جديدة للشباب وأتاحت فرص جديدة للمبدعين والمنتجين، بل أصبحت مصدر دخل اقتصادي جديد للدول ومنصة لنشر الثقافة في جميع أنحاء العالم. وذكرت أن هناك تحدي كبير للحفاظ على الملكية الفكرية بالمنصات الرقمية، لذا ينبغي الاستعانة بالشركات الكبرى للتأمين من الاختراقات ووضع قوانين بين المبدعين والمنتجين للمحافظة على المحتوي.

وعبر المنصة الافتراضية لمنتدى شباب العالم، انضم للحديث يورج زوبير، المدير الفني والناشط الرقمي عبر المنصة الافتراضية لمنتدى شباب العالم، وتحدث عن تجربته في العالم الافتراضي واستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال ابتكار الدمية Noonoouri وهي شخصية خيالية بسمات شخصية محبة للمعالم الثقافية وناشطة أيضًا في مجال قضايا البيئة وحقوق المرأة ولديها العديد من المؤثرين المتابعين لها على المنصات الإلكترونية.

كما أشارت هيسون يون مدير برنامج KOICA للمنح الدراسية في جامعة كوريا الوطنية، إلى أنه بسبب الجائحة تم إنشاء منصات رقمية على العديد من التطبيقات مثل زووم للمنح والمبادرات المختلفة بين الدول، وأشادت بأن منتدى شباب العالم يعتبر من المنصات الهامة لنشر الثقافة في جميع الدول ووسيلة للتعرف على ثقافات المجتمع خاصة بين الشباب.

من جانبها، أشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى التواجد المصري في المحافل الدولية والعربية الثقافية، حيث تم اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية من منظمة التعاون الإسلامي للعام الحالي، كما سلطت وزيرة الثقافة المصرية الضوء على إنجازات الدولة في مجال الثقافة مثل مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية ومسرح الجلالة ومدينة الثقافة في العالميين، وجائزة المبدع الصغير المقدمة لأقل من 18 عام من وزارة الثقافة، والتي تضاهي جائزه الدولة التقديرية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية.

اختتم ضيف الجلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معبرًا عن سعادته بمشاركته بمنتدى شباب العالم، وأشاد بالتعاون ما بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب وإنشاء العديد من المبادرات الثقافية والرياضية.

وخرجت الجلسة بتوصية هامة حول فرض قوانين وحقوق عادلة وصارمة للمحافظة على المحتوي المقدم علي المنصات الرقمية، وتكاتف وتضامن الجهود لمكافحة أعمال الاختراقات على المنصات الرقمية.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.