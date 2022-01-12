شكرا لقرائتكم خبر عن التقارير الطبية لجثة رب أسرة وزوجته وابنتهما توفوا بسبب تسرب غاز بالساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المعاينة حول مصرع شخص وزوجته وابنتهما بمنطقة الساحل، أن الحادث نتيجة تسرب غاز داخل الشقة، ونتج عنه الوفاة لجميع أفراد الأسرة، وذلك لوجود سخان غاز داخل المطبخ يعمل، ووجود حنفية مياه داخل الحمام مفتوحة، والوفاة نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون المتصاعد من السخان.



التقرير الطبى

وأوضحت المعاينة، أن الأسرة مكونة من ثلاثة أفراد داخل الشقة وهم الأب "محمود.ص.م" 53 سنة بالمعاش، والزوجة "سحر.ع.ب" 42 سنة مدرسة والابنة المتوفية "رتاج" 10 سنوات ومقيمه بذات العنوان، ونقل جميعهم إلى المستشفى.



بيانات

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على 3 اشخاص متوفين داخل شقة سكنية، انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص أن المتوفين شخص وزوجته وابنته نتيجة لتسرب غاز، وتم نقلهم الى المستشفى ويستكمل رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة.