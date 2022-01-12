شكرا لقرائتكم خبر عن اليابانى سأل عملتوها إزاى؟ شاهد كيف تفوق شباب مصر فى الشطرنج بمنتدى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل شيء معد في منتدى شباب العالم 2022 بشرم الشيخ، للتحاور وتبادل الأفكار بين الشباب، حتى مع وجود إحدى اللعبات للترفيه.

على مدخل قاعات منتدى شباب العالم تجمع عدد من الشباب من ثقافات مختلفة مقسمين إلى فرق يتبارون على أحد الأدوار في لعبة الشطرنج التي أنشأت على الأرضية بشكل ضخم.

تقول ناتاليا ديانج من نيجيريا، أشعر بأن هذه منافسة لالتقاء الأفكار وليست مجرد لعبة، وهذه الأجواء رسمتها الجلسات النقاشية داخل المنتدى، الكل يتنافس لإيجاد حل المشكلات ومواجهة التحديات.

وتقول آية عمر من مصر: هزمنا أغلب الفرق، وتعلمنا مهارات جديدة وطريقة صنع الأفخاخ، والجميع أشاد بالفكر المصري في التخطيط والتنظيم، وكأن هذه اللعبة تعبر عن واقع ما يحدث في منتدى شباب العالم بلادنا كسبت التحدى أمام العالم بهذا الحدث الضخم.

على الجانب من المنافسة وقف الفريق الياباني يدرس طرق اللعب ويتشاور على أفضل العقليات والحركات، أحدهم يقترب من رئيس الفريق المصري ليسأله كيف صنع فخ الفوز.

يشير الجميع إلى أن لعبة الملوك في منتدى الشباب لم تكن مجرد لعبة بل هي طريقة أخرى للتقارب والفهم والحوار.