شكرا لقرائتكم خبر عن منعا لوقوع الحوادث.. سرعات السير على الطرق.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مواد قانون المرور الحالى، سرعات السير على الطرق المتنوعة للوقاية من وقوع الحوادث المرورية بعد وقوع عدد من الضحايا والمصابين خلال الأيام الماضية، بسبب السرعة الجنونية لقائد المركبة، ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق، ومن تلك السرعات:

داخل المدن:

40 كم/الساعة للقاطرة وأنصاف المقطورات.

60 كم/الساعة لباقى أنواع المركبات.



سرعات السير على الطرق

داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:

40 كم/الساعة لكل أنواع المركبات.

الطرق السريعة أو الرئيسية بين المحافظات

60 كم/الساعة القاطرة ونصف المقطورة

70 كم / الساعة للنقل.

80 كم / الساعة لنقل الركاب.

90 كم / الساعة لباقى أنواع السيارات.



سرعات السير على الطرق الداخلية والخارجية

الطرق الصحراوية:

70 كم/الساعة للقاطرة ونصف المقطورة

80 كم/الساعة للنقل.

90 كم/الساعة لنقل الركاب.

100 كم/الساعة لباقى أنواع السيارات.