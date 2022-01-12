شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين :ضخ 9 آلاف طن أرز وزيت وسكر يوميا لصرفها لأصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من شركتي ‏الجملة (العامة والمصرية) يفيد بضخ 4000 طن سكر يوميا لمنافذ الصرف ‏و3000 طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنه 800م والعبوة زنة 1 ‏لتر،و1000 طن ارز و1000 طن مكرونة إضافة الى السلع الأخرى التي ‏تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة

وقال احمد كمال معاون وزير التموين المتحدث الرسمي للوزارة ان ‏نسب صرف السلع التموينية وصلت إلى 55 % ،و ان الوزارة ‏تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط ‏رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزير وجه بتشديد ‏الرقابة على منافذ الصرف التي تقارب إلى 40 ألف منفذ بين المجمعات ‏الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمنتشرة بمحافظات ‏الجمهورية، وأن ملف الأمن الغذائي من الملفات التي ‏توليها القيادة السياسية أهمية خاصة، وأن هناك جهود كبيرة تبذل ‏باستمرار للحفاظ على مخزون استراتيجى أمن من السلع الأساسية، أن مخزون السلع الإستراتيجية تعدى في أغلبها الخمسة أشهر.