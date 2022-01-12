عضو بالشيوخ: منتدى شباب العالم تمكين حقيقي للأجيال الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشاد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، بتنظيم مصر للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح المنتدى وفعالياته في مختلف الجلسات، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الفعاليات خلق حلقات نقاشية لكل القضايا على المستوى المحلي والعالمي، لا سيما قضية العالم ما بعد كورونا والتغيرات المناخية.

وقال "الكحيلي"، إن مصر دائمًا تتحدى الصعاب وتدهش العالم بقدرتها على تجاوزها، مشيرًا إلى أن إبهار العالم بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وتحدي ظروف كورونا بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، ليس بجديد على مصر وشبابها.

وأضاف، أن المنتدى يعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع للشباب وآرائهم وأفكارهم في مختلف القضايا وتمكينهم الحقيقي من وضع خارطة المستقبل للأجيال الجديدة، وهو ما يعد تطبيقا حقيقيا لمبادئ الجمهورية الجديدة.