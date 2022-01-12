الجيزة: غلق وتشميع 11 مركزا شهيرا للدروس الخصوصية بـ 3 مناطق- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق وتشميع 11 مركزا شهير للدروس الخصوصية بأحياء ومراكز المحافظة خلال حملات مكبرة تم شنها.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مراكز الدروس الخصوصية التى تم غلقها تقع بمدينة الحوامدية وأحياء جنوب وشمال الجيزة والطالبية ومركز أوسيم وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي إتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور .

ووجه المحافظ، في بيان اليوم، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف مجهودات غلق سناتر الدروس الخصوصية المخالف وقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا.

وشملت السناتر التي تم غلقها 2 مركز للدروس الخصوصية بمدينة الحوامدية هي سنتر الفضل بشارع المدرسة الحديثة بطراد النيل وسنتر فيوتشر بشارع محمد متولي الشعراوي.

وفي حي العجوزة، تم غلق 2 سنتر بشوارع السودان وطنطا، وفي حي جنوب تم غلق 3 سنتر بشوارع أكتوبر والسوق وسنتر الزعيم بشارع ربيع الجيزي وسنتر الفراعنة بفيصل بحي الطالبية، وفي حي شمال تم غلق 3 سنتر بشوارع الغيط بالمنيرة الشرقية، وسنتر بشارع الميثاق بأرض الجمعية وآخر بشارع الطيار فكري.