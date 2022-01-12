"هيئة الكتاب" تحدد إجراءات مخالفة شروط المشاركة بمعرض القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شددت الهيئة المصرية العامة للكتاب على أهمية التزام الناشرين بشروط المشاركة في معرض القاهرة للكتاب في نسخته المقبلة ، وحددت مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها حال وقوع مخالفات بعينها والتي تم توضيحها ضمن كراسة الشروط التي طرحتها الهيئة.

وجاءت أبرز المخالفات؛ عرض كتاب موضوع نزاع قضائي أو عرض كتاب مزور بالتقليد أو النسخ، وعرض كتب مخالفة لحرية الفكر والإبداع وكذا المبادئ التي نص عليها القانون المصري أو الآداب العامة أو المساس بالأديان.

كما ذكرت كراسة شروط الهيئة أن من المخالفات إشغال الممرات الخاصة بالزائرين بأي معروضات وكذلك وضع ملصقات على الحوائط غير مصرح بها، وعقد ندوات أو حفلات توقيع كتب دون إخطار أو التنازل عن الإيجار للغير.

كما تضمنت المخالفات إحداث أي ضوضاء بأجهزة سمعية أو بصرية بشكل يجاوز المسموح، وعدم ارتداء الكمامة أو الإجراءات المتبعة للاحتراز من تفشي فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، في بيان ، إن الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، من المقرر أن تطبع كتابا خاصا بالراحل يحيى حقي، لم يصدر من قبل، وهو عبارة عن المقدمات التي كتبها لشباب القصاص.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الـ53، من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والتي تحتفي بيحيى حقي وعبد التواب يوسف كشخصيتي المعرض.

وتحل علي المعرض دولة اليونان كضيف شرف، ومن المقرر أن يشهد المعرض العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت اللجنة العليا قد قررت من قبل اختيار محور "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" كشعار للدورة التالية للمعرض (دورة 2022).