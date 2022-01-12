القوى العاملة: تحصيل 97 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تمكن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض في المملكة العربية السعودية من الحصول على مستحقات عامل مصري بقيمة 23 ألفًا و216 ريالًا سعوديًا أي ما يعادل 97 ألفًا و275 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة - في بيان اليوم الأربعاء- أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليف من وزير القوى العاملة محمد سعفان للمكتب بمتابعة مستحقات العامل "عصر.ع.ر"، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأضاف أن الوزير تلقى تقريرًا من أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أوضح فيه أنه نجح بالحصول على مستحقات العامل المذكور لدى مؤسسة "تركي عبدالله الشدوخي للمقاولات" بعد أن تم التواصل مع صاحب العمل لمحاولة التسوية الودية ويحصل العامل على مستحقاته.

من جهته، أوضح أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه نظرًا لتعذر التسوية الودية تم رفع دعوى عمالية للعامل عن طريق مكتب التمثيل العمالي بالرياض وتم تحديد جلسة للقضية بطريقة التقاضي عن بُعد، حيث أن العامل لا يجيد استخدام الهواتف الذكية وتم حضور الجلسات بمقر مكتب التمثيل العمالي بالرياض، وبانتهاء إجراءات التقاضي حصل العامل على حكم بالمستحقات والتي تمثلت في 20 ألفًا و766 ريالًا أجورًا متأخرة و2450 ريالا بدل إجازات.

وأشار إلى أنه تم إصدار شيك للعامل بالمبلغ المحكوم به، وحضر العامل إلى مقر المكتب لتقديم الشكر لوزارة القوى العاملة علي الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض علي رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها، وطلب المساعدة في العودة لمصر، حيث تم التنسيق مع القنصلية العامة بالرياض لحصول العامل على تأشيرة خروج نهائي.