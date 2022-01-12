طلب إحاطة بشأن تضرر المواطنين من اشتراطات البناء الجديدة وقانون التصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجَّه السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، اليوم الأربعاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد فيه أن اشتراطات البناء الجديدة وقانون التصالح تضرر منها المواطنون، وأوقفت السوق العقارية تماماً.

وقال شمس الدين إن هناك 75% من الشعب المصري يعملون في هذا المجال من عمال وفنيين وصنايعية وتجار ومقاولين وخلافه، مؤكدًا أن المواطنين يتضررون أيضاً من أخطاء المسؤولين بالمحليات في تطبيق وتنفيذ مواد قانون التصالح، مطالبًا الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات للتسهيل في كل ما يتعلق من إجراءات خاصة باشتراطات البناء الجديدة وقانون التصالح.

وناشد النائب المستشارَ الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إدراج طلب الإحاطة في جدول الجلسات العامة، أو إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أسرع وقت؛ حتى يتم وضع حلول عاجلة لمشكلات اشتراطات البناء الجديدة ومعوقات قانون التصالح، مؤكدًا أن هناك العديد من شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية بشأن هذا الموضوع.