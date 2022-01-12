ضبط عصابة النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (مدير شركة للاستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان) بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقوم من خلالها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، كما أضافت التحريات بأن المذكور مقيم خارج البلاد وأن (زوجته "شريكة بذات الشركة"، لها معلومات جنائية، مقيمة بذات العنوان) تعاونه من خلال تحصيل المبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي وإرسالها له بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات أمن ضبط المتهمة الثانية حال تواجدها بالشركة المشار إليها، بحوزتها (4 جوازات سفر لأشخاص مختلفة – 19 فيزا كارت لعدة بنوك – 8 دفاتر شيكات لعدة بنوك باسم المتهمين – 3 أكلاشيه باسم الشركة – 3 هواتف محمولة )، وبمواجهتها اعترفت بتكوينها تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع المتهم الأول "زوجها" تخصص نشاطه في أعمال النصب والاحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتهما على تسهيل إجراءات السفر والإقامة بإحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بسلسلة مطاعم خاصة بالمتهم الأول كائنة بذات الدولة، وعقب ذلك تقوم المتهمة الثانية بتحويل تلك المبالغ المالية المستولى عليها من المجني عليهم لزوجها بتلك الدولة، كما أمكن التوصل إلى 5 من المجني عليهم، وباستدعائهم اتهموهما بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.