شكرا لقرائتكم خبر عن البيطريين: زيادة بمعدلات تسجيل العيادات البيطرية بنسبة 40% خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن لجنة المنشأت الطبية البيطرية، زيادة معدلات تسجيل المنشأت بسجلات النقابة بنسبة 40% خلال عام 2021، مقارنة بعام 2020، مشيرة إلى زيادة تلك المعدلات بنسبة 36% خلال الفترة الأولى من تولى المجلس الحالى بالثلث الأخير من 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك فى إطار الخطة العامة التى وضعتها اللجنة منذ تولى المسئولية فى سبتمبر 2020 للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية البيطرية.

وأكد الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، فى بيان، أن زيادة معدلات تسجيل المنشأت البيطرية على مستوى كافة المحافظات، يأتى تماشيا مع خطة الدولة لتطوير الخدمات الطبية البيطرية المقدمة داخل المنشآت الخاصة لتتمكن من تقديم أفضل خدمة، حيث قامت النقابة بتطوير سجلات المنشآت، كما جارى العمل على مزيد من التطوير والتدريب للأطباء البيطريين علميا لمواكبة التطور العالمى بالمهنة.

وأشار الدكتور محمد شفيق، الأمين العام للنقابة، إلى اهتمام النقابة بتنظيم عمل لجنة المنشأت وسرعة الإنتهاء من إجراءات التسجيل بعد استيفاء الأوراق المطلوبة والمعاينة من قبل النقابة الفرعية، لافتا إلى أن تأتى تلك النتائج الجيدة فى إطار تعزيز التواصل بين النقابة العامة ونقاباتها الفرعية واستمرار لجنة المنشأت الطبية البيطرية فى حملات التوعية للأطباء البيطريين.

وأضاف الدكتور أحمد طنطاوى، مقرر لجنة المنشأت البيطرية، أن النقابة تسعى لمواكبة النمو الكبير لدى المجتمع المصرى فى الطلب على الخدمات الطبية البيطرية، وسعى النقابه لتنظيم وتسهيل إجراءات تسجيلها .

وأوضح الدكتور محمد مبروك، مقرر لجنة النقابات الفرعية سعى النقابة العامة لتعزيز دور النقابات الفرعية فى دعم ومساندة الأطباء فى عملهم داخل العيادات والمستشفيات ومراكز بيع وتدوال الأدوية البيطرية؛ وعمل حملات توعية لتعريف الأطباء البيطريين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

وأكد الدكتور محمد سيف مقرر لجنة المقترحات والشكاوى على تفاعل النقابة العامة مع شكاوى الأطباء البيطريين، وبحث معوقات مزاولتهم للمهنة، مشيرا إلى أهمية تقنين الأطباء البيطريين لأماكن مزاولة المهنة بكافة انشطتها، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات تجري حاليا مع أحد أهم وأكثر البنوك الرسمية المصرية لتمويل نشاط العيادات البيطرية المتنقلة، والتى قد تساهم بشكل كبير فى تطوير المهنة و التغلب على معوقات إمكانية ترخيص بعض الأماكن و الأبنية كعيادة بيطرية بأماكن كثيرة.