شكرا لقرائتكم خبر عن 9 فرق إنقاذ للبحث عن جثمان الضحية الثامنة لسقوط سيارة معدية نيلية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل 9 فرق الانقاذ النهرى، عمليات البحث عن جثمان "شروق" إحدى ضحايا حادث سقوط سيارة نصف نقل من معدية نيلية بقرية القطا بمنشأة القناطر بالجيزة، وتعد الضحية الثامنة لسقوط السيارة بنهر النيل فرع رشيد.

وتم انتشال 7 جثامين اليوم ومنهم " ندى احمد حسن، و صبري سالم 19 سنة، وزياد احمد حسن 13 سنة، وهاجر عبد الصمد سيد احمد 13 سنة، ودعاء نبيل عبد السلام 13 سنة"، كما تم انتشال جثمانين أول أمس، وانتشال 14 على قيد الحياة.

وشهدت قرية القطا التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة، حادث سقوط سيارة نص نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وكانت في اتجاها للبر الآخر اتجاه المنوفية، قرية التفتيش.

وتتواجد قوات الشرطة والانقاذ النهرى، والاسعاف، والمهندس محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، كما تواصل فرق الانقاذ البحث عن جثمان لأحد الضحايا، كما تجمع عدد من اهالى الضحايا، على جانبى النيل.