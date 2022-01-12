شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية تصلى القداس الإلهى على جثمان القس مكاوى يونان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصلى الآن الكنيسة الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهى بحضور جثمان القس مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة.

ويترأس الصلوات نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام بقطاع كنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، ونعى الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، القس مكاري يونان، راعي الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة.

وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نودع لحضن القديسين نفس أبونا القس مكاري يونان، الرب ينيح نفسه، ويعزي أسرته وكل أحبائه».