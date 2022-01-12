شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تحرير 17556 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحلات بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة عن الإجراءات التى قامت بها المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية طبقاً للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) رقم 456 لسنة 2020، وذلك بعد تطبيق المواعيد الشتوية بدءاً من أول أكتوبر 2021.

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتحرير 17556 مخالفة عدم الإلتزام بالمواعيد المقررة ، حيث تم إغلاق 5712 محلاً مخالفا، 3950 سوقاً و 3135 ورشة ، و1520 مقهى، و464 مطعماً موضحاً أن أكثر المحافظات تحريرا للمخالفات المنوفية 3577 مخالفة، والاسكندرية 2577 مخالفة، والغربية 2116 مخالفة، والدقهلية1872 مخالفة، وكفر الشيخ 1832 مخالفة.

وأوضح شعراوى أن مواعيد غلق المحال والمطاعم والورش والكافيهات تشكل ضرورة هامة وملحة بالوقت الراهن لمساعدة الدولة على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكداً أن كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسى منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وآمنهم والحفاظ علي موارد الدولة .

وشدد شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن و التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للقيام بالحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأشار شعراوى إلى أن غرفة عمليات الوزارة تقوم بشكل مستمر بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية كما جاء بالقرار الوزاري للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لافتاً الى أن الدولة جادة في مواجهة أي تراخي في تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وستواجه ذلك بمنتهى الشدة والحزم للحفاظ علي أمن وسلامة وصحة المواطنين

جدير بالذكر أن قرار وزير التنمية المحلية الخاص بالمواعيد الشتوية يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال ، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات ، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً ، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل ، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحاً ، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة).

كما يتضمن القرار الوزاري أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساءً ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة)، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات ،وتستمر المواعيد الشتوية حتى صدور قرار عودة المواعيد الصيفية اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر من كل عام.