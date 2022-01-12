شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يطالب أصحاب مصانع شق الثعبان بسرعة استكمال إجراءات التقنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا ناقش خلاله مع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة الإجراءات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تواجه خطة تطوير منطقة شق الثعبان وعملية التقنين ومتابعة ما تم من أعمال استكمال المرافق للورش والمصانع .

شهد الاجتماع المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والمهندس سيد أباظة رئيس جمعية مستثمرى شق الثعبان ، واللواء وائل حسن مدير مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، والعميد ماجد فوزى رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان .

وطالب محافظ القاهرة المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان علي مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه علي الاوتوستراد 1.8 كم وتحوي 2525 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان .