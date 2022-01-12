شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطلق مبادرة الأولمبياد القومى والأفريقى فى العلوم والرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، متمثلة فى قطاع الخدمات والأنشطة، برئاسة إلهام أحمد إبراهيم، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، أولى فعاليات الأولمبياد القومى والأفريقى فى الفنون والعلوم والرياضيات "الابتكار وريادة الأعمال" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حضر اللقاء عماد منصور رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى ممثلاً عن قطاع التعليم العام، والدكتور وائل السعيد مدير الوحدة المركزية لتسيير الانتقال لسوق العمل ممثلاً عن قطاع التعليم الفني ورئيسًا للجنة ابتكار ريادة الأعمال، والدكتورة جيهان علام مدير الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، وأعضاء لجنة الأولمبياد القومى للابتكار وريادة الأعمال، وعدد من أساتذة الجامعة والعاملين بالتعليم الفنى، ومسئولي الكشافة والمرشدات بالمديريات التعليمية.

رحبت رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بالحاضرين وعرضت نُبذة تعريفية عن خطة تطوير القطاع وتعريف بفكرة الأولمبياد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تتضمن إطلاق قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة مبادرة إقامة الأولمبياد القومي والأفريقي في العلوم والرياضيات والفنون والآداب والسياحة والآثار، والتي تسعى لاكتشاف المواهب في المجالات المذكورة بين طلاب المدارس المصرية وبمشاركة ذوى الهمم، ودعمها وتنميتها بأسلوب علمي يشارك في وضعه وتنفيذه كبار الأساتذة المتخصصين بالجامعات المصرية ومستشاري وموجهي المواد والأنشطة، ويتم اختيار أفضل المشروعات بشفافية ونزاهة.

وتستهدف الأولمبياد جميع مدارس الجمهورية ومدارس القرى التي تنفذ فيها مشروع حياة كريمة لتنمية حب الاستكشاف والمغامرة والبحث والاطلاع والفضول المعرفي لدى الطلاب، وتمكينهم من اكتساب مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكلات وتنمية القيم الروحية والأخلاقية لديهم، واكتشاف المواهب والنوابغ الطلابية في كافة المجالات وتنميتها وصقلها وتشجيعها، بالإضافة إلى خلق روح التعاون والمشاركة والإحساس بأهمية دور الفرد في الجماعة وأهمية الجماعة للفرد.

كما تستهدف إتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن أنفسهم بحرية وتفريغ طاقاتهم الحيوية في إطار القيم والأخلاق التربوية الصحيحة، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، واستثمار وقت الفراغ في أنشطة تربوية هادفة تخدم الفرد والمجتمع، وتنمية روح التعاون وتعزيز السلوك الإيجابي للطلاب وروح الابتكار.

وخلال اللقاء، استعرض أعضاء لجنة الأولمبياد القومى للابتكار وريادة الأعمال مفاهيم وآليات ريادة الأعمال، وشارك الحضور بالمديريات التعليمية في عرض تطبيقات عملية لتوليد الأفكار وكيفية اكتشاف الطالب الموهوب في هذا المجال، كما تم عرض آليات تقييم الطلاب والاستمارة الخاصة بذلك، والتأكيد على الحفاظ على حقوق الطلاب وبراءة الاختراع.