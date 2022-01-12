شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى كينى بمنتدى شباب العالم: رسائل الرئيس السيسي تضع العالم أمام مسؤولياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السياسي الكيني مولفين مونا، إن منتدى شباب العالم من أهم الفرص أمام الدول للعودة إلى العمل معا لمواجهة التحديات الكبرى مثل جائحة كورونا التي تهدد البشرية وأيضا التغيرات المناخية.

وأضاف في تصريح خاص خلال حضوره فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم بجهود جبارة لقيادة قارة أفريقيا نحو التنمية الشاملة والتعاون الكلى اقتصاديا وسياسيا ويجب على الجميع الاستفادة من هذه الجهود.

وتابع أن كل هذا الزخم والمشاركة الضخمة من شخصيات على مستوى العالم في منتدى الشباب لا يجب أن تمر دون الاستفادة من الحلول المطروحة لكافة المشكلات التي تهدد العالم.

وأكد أن الرسائل التي صاغها الرئيس السيسي خلال جلسات المنتدى في غاية الأهمية وتضع بالفعل العالم كله أمام مسؤوليته المباشرة في تحقيق السلام والعودة إلى طاولات الحوار من جديد.