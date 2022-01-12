شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لوزارة التموين يكشف إنتاج 260 مليون رغيف خبز يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار متابعة تطبيق منظومة إنتاج وبيع الخبز البلدي المدعم لكونها تمس الحياة اليومية للمواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل، وهو ما ظهر من خلال صدور التوجيهات باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الفورية لمواجهة أى سلبيات تواجه عملية إنتاج وبيع الخبز للمواطنين بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، حيث تقوم المخابز البلدية على مستوى الجمهورية 28,400 ألف مخبز بالإنتاج والصرف يوميا لإجمالي كمية خبز 260 مليون رغيف بلدى يوميا تقريبا بما يعادل 7,8 مليار رغيف شهريا تقريبا لإجمالى عدد 71,5 مليون فرد مدرجين تموينيا لصرف الخبز بإجمالى عدد 23 مليون بطاقة تموينية ذكية تقريبا.

وتستمر شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر يناير الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.