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الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم

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القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مقر انعقاد جلسات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

ويستهل منتدى شباب العالم جلساته اليوم الأربعاء بحلقة نقاشية تحت عنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" وتعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الرئيسية تعقبها جلسة أخرى تحت عنوان: "دور المؤسسات الدولية في دعم التعافى من الجائحة".

كما يعقد المنتدى جلسة نقاشية حول مستقبل العمل وريادة الأعمال في عالم ما بعد جائحة بقاعة البحر الأحمر في حين تستضيف قاعة سيناء جلسة نقاشية تحت عنوان المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات، أما قاعة أبو الهول فتستضيف حلقة نقاشية تحت عنوان الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية".

وتستضيف قاعة أسوان جلسة نقاشية تحت عنوان صناعة الفن والمحتوى الإبداعى والثقافى في زمن الجائحة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى (1)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (2)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (3)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (4)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (5)
 

 

محمد زكى وزير الدفاع
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (7)
 

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسى (9)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (10)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (11)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (12)
 

 

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء (2)
 

 

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء (1)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (15)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (16)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (17)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (18)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (19)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (20)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (21)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (22)
 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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