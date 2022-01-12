وداعا لكنس الشوارع.. ٢٠ سيارة شفط قمامة تبدأ العمل بالقاهرة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، دخول ٢٠ من عربات شفط المخلفات بأسلوب ميكانيكي للعمل بهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه.

وأكد محافظ القاهرة أن هيئة النظافة تسعى لتحديث أسطول المعدات الموجودة بها بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن منظومة النظافة بالعاصمة شهدت طفرة تحسن كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأشاد محافظ القاهرة بدور العاملين بالهيئة والذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة.

وأوضح اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أنه سيتم توزيع هذه الشفاطات على أحياء المنطقتين الجنوبية والشمالية واللتين تقوم الهيئة بأعمال النظافة بهما بواقع شفاط بكل حي، مشيرًا إلى أنه تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأكد رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة على أن شفاطات جمع المخلفات الجديدة تماثل الموجودة بدول العالم المتقدم وتم التعاقد عليها لتغيير الشكل التقليدي لجمع القمامة، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة عدد الشفاطات خلال الفترة القادمة بالمنطقتين.

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