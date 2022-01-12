الكهرباء تعلن مد فترة تقسيط مديونيات القطاع السياحي بهذه المحافظة ٤ سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء منح مدة لتقسيط المتأخرات والاستهلاك للقطاع السياحي بمدن محافظة جنوب سيناء على 48 شهرا (4 سنوات)، تبدأ من يناير الجاري وتنتهي في 31 من شهر ديسمبر 2024، بدون فوائد بنظام الأقساط التصاعدية.

وأكد مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تقرر تخفيض قيمة المتأخرات في حالة السداد الفوري بنسبة 10% تسهيلاً على المستثمرين ودعماً للقطاع السياحي بالمحافظة، واستجابة لمطالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمستثمرين ومالكي الفنادق.

ونوه المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن القرار جاء بسبب تعثر دفع مستحقات الكهرباء بشقيها المتأخرات والاستهلاكات الجديدة خصوصاً في ضوء انتهاء المهلة التي حددها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي بدأت من أول مارس الماضي حتى 31 ديسمبر الماضي ضمن تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية.

وأوضح أنّ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقدم كل أوجه الدعم للقطاع السياحي بشكل عام وخاصة قرى وفنادق شرم الشيخ والغردقة ليتمكّنوا من سداد مديونة الكهرباء التي تراكمت خلال الـ5 سنوات الماضية، والتي أدت إلى تراجع شديد بقطاع السياحة من خلال تقسيط المديونية المتراكمة لهذه القرى والفنادق وتسهيلات عديدة في طرق السداد.

وقال المصدر إنَّ الشركة قدمت العديد من التسهيلات للمدن والقرى السياحية بشرم الشيخ والغردقة لمساعدتهم في سداد المديونيات المتراكمة عليهم منذ 2015، موضحًا أنَّه تمّ الاتفاق على بعض الآليات الخاصة بالسداد للحفاظ على حق الدولة لافتاً إلى أنَّ مديونية المنشآت السياحية التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغت مليارًا و600 مليون جنيه.

وتابع أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقدم أكثر من نظام للتقسيط للمستهلك سواء على 36 شهرًا أو 48 شهرًا ليتمكّنوا من السداد في ظل الظروف الاقتصادية التي تفرضها أزمة كورونا.