تطوير القاهرة التاريخية| خريطة بالمناطق المستهدفة.. وخطة نقل الورش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل الحكومة وأجهزة محافظة القاهرة أعمال التطوير في عدد من المناطق المستهدفة ضمن خطة إحياء القاهرة التاريخية واستعادة مكانتها ورونقها التراثي والثقافي والسياحي.

وتشمل خطة تطوير القاهرة التاريخية، بحسب بيانات صندوق التنمية الحضرية، مناطق: الدرب الأحمر والجمالية والحسين ومناطق بحي الخليفة، والتي تضم عددا كبيرا من الآثار الإسلامية والمباني التراثية، وذلك ضمن خطة إعادة الرونق الحضاري للعاصمة وتعظيم الاستفادة من هذه المناطق.

مناطق التطوير بالقاهرة التاريخية

تشمل أعمال التطوير المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا.

جنوب باب زويلة

منطقة جنوب باب زويلة هي المنطقة الثانية في مخطط أعمال التطوير على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا حتى عطفة السبكي جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية.

حارة الروم وباب زويلة

المنطقة الثالثة ضمن مخطط التطوير هي منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.

محيط مسجد الحسين

المنطقة الرابعة التي سيجرى التطوير بها هي المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلي شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان.

درب اللبانة

تعد منطقة درب اللبانة هي المنطقة الخامسة في مخطط تطوير القاهرة التاريخية على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومي شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، والجزء المطل على شارع الرفاعي غربا.

وتشمل خطة التطوير إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين، ومنطقة خان الحسين للحرف اليدوية، وإنشاء جراج ميكانيكي وتطوير المنطقة بشارع الأزهر، ومنطقة درب اللبانة، ومنطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله.

كما سيتم تأهيل وإحياء منطقة درب اللبانة، وتشمل الأعمال إعادة ترميم واجهات المباني، وإقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجاري، وموقف سيارات.

مقترح تطوير منطقة مسجد الحاكم

يشمل مقترح التأهيل المعماري لمنطقة مسجد الحاكم على مساحة 52 ألف م2، إقامة فنادق تراثية وإحياء لوكالات قديمة مندثرة، وإنشاء جراج متعدد الطوابق، وساحة رئيسية، وساحة أنشطة سور القاهرة، ومطاعم وأنشطة سياحية وتجارية.

ومن المستهدف تنفيذ مخطط كامل لشبكة الطرق والشوارع بالقاهرة التاريخية واعتماد مخطط مروري للمنطقة، ومسارات للمشاة، ويتم إجراء حصر شامل للأماكن الخربة والمناطق الفضاء وملكياتها للاستفادة بها في أعمال التطوير.

إحياء المباني التراثية

يركز مشروع تطوير القاهرة التاريخية على إعادة إحياء المباني التراثية ذات القيمة العالية وإعادة توظيفها لدمجها في النسيج العمراني للمنطقة وإعادة تأهيل المباني ذات الحالة الجيدة والمتوسطة لتحسين الطابع العمراني، مع دراسة إمكانية تغيير استخدامات المناطق الخالية والخربة والمباني ذات الحالة المتدهورة غير ذات القيمة، بحسب الاحتياجات المطلوبة لاستكمال النسيج العمراني.

مقترح تطوير باب زويلة

بالنسبة لمقترح تطوير منطقة باب زويلة وحارة الروم ومسجد الحاكم، يوجد ‏مشروع للتأهيل العمراني لمنطقة باب زويلة إلى حدود منطقة الدراسة، وتبلغ مساحتها الكلية 64 ألف م2، ‏يتضمن الدراسات الخاصة بالوضع الراهن من ناحية الهيكل العمراني والحالة العامة ‏للمباني بالمنطقة والقيمة المعمارية لها واستعمالاتها.

تطوير الجمالية

تشمل خطط تطوير الجمالية إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول ‏مسجد الحسين (الجمالية) المدرجة ضمن التراث العالمي باليونسكو، ومن المقرر أن تتضمن مشروع خان الحسين للحرف اليدوية، بحيث يضم فندق 4 نجوم، ومنطقة بازارات، ومطاعم، ومنطقة مدرسة حرفية للتعليم والتدريب على الحرف اليدوية، لإحياء هذه ‏الحرف، على غرار مدرسة بيت جميل بالفسطاط، إلى جانب فندق المسافر خانة‎.

كما يشمل المخطط ترميم البيوت التراثية والشوارع الواقعة فيها، حيث تضم 35 منزلا تراثيا بالحجر، يتم إعادة تأهيلها، وتحسينها وصيانتها، مع دراسة تحسين واجهات جميع المباني المتبقية ‏وعددها 200 منزل.

مخطط تطوير "درب اللبانة"

يتضمن مشروع مخطط تأهيل وإحياء منطقة "درب اللبانة"، إعادة استخدام بعض المباني ‏لتصبح مزارات سياحية وفنية ودينية إلى جانب المسار التعليمي والثقافي الذي يشتمل على مركزا لعرض الأفلام ‏الوثائقية، فضلا عن مناطق الخدمات، ومسار ترفيهي وتجاري وسكني، ومسار سياحي، ومسار ‏للخدمات المجتمعية يحتوي على أسواق ومطاعم، ومنافذ بيع، وحديقتين ترفيهية وعامة، وأماكن انتظار ‏للسيارات.

تطوير الحطابة

مقترح تطوير منطقة الحطابة، يشمل مجموعة من مباني العصرين المملوكي والعثماني والمباني التاريخية والدينية ال‏مميزة، وعدد 67 ورشة حرفية أغلبها يدوي، ومركز صناعة منتجات تطعيم الصدف بالقاهرة‎.

ويستهدف المخطط ترميم وإعادة إحياء المباني التراثية والتاريخية، وإعادة ‏بناء الأراضي الفضاء والمباني الخربة كمبانٍ سكنية، وحرفية، وتجارية بالتعاون مع السكان، وإحياء ‏المسارات السياحية وربطها بسياحة القلعة، والسلطان حسن والدرب الأحمر، وتطوير ممشي سياحي، إلى ‏جانب تطوير الحرف التراثية مع الحفاظ على النسيج العمراني، وإشراك أهل الحطابة في مشروعات تطوير ‏درب اللبانة والدرب الأحمر بالمنتجات الحرفية واليدوية‎

تجديد "سوق السلاح"

من المخطط تجديد منطقة "سوق السلاح"، لتصبح مسارا لعرض جميع الفصول التاريخية التي مرت على القاهرة ‏التاريخية بداية من العصر الفاطمي المتمثل في المقامات القديمة إلى العصر الحديث مرورا بالعصرين ‏المملوكي والتركي.

ويتضمن المقترح إمكانية إعادة التأهيل ‏بأنشطة مختلفة تجذب الزوار المهتمين بالزيارات الدينية، أو الحمامات الشعبية، أو تطوير الطبيعة السكنية ‏والمجتمعية، أو توزيع وإدارة المياه في المدينة القديمة، أو أصول الحرف التقليدية، مما يضمن وجود حركة ‏سياحية وثقافية مستمرة، كما تم اقتراح إمكانية إضافة إقامة سياحية بالمسار لتحفيز التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية.

نقل ورش القاهرة التاريخية

قال المهندس خالد صديق، إنه توجد أنشطة داخل القاهرة التاريخية لا تصلح أن تكون في هذه المنطقة ذات القيمة التراثية، لافتا إلى أنه من المخطط نقلها خارج حدود المنطقة.

وأضاف صديق، لمصراوي: هذه المهن منها السباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا وسمكرية السيارات، ولكن: هل أنا هطلع الناس دي وأسيبها تموت أو تتشرد؟. لأ.. بنبني 60 فدانا على محور جيهان السادات سيكون عبارة عن مجمع ورش.

مجمع حرفي بديل بمنشأة ناصر

تعمل محافظة القاهرة على إنشاء مجمع شمال الحرفيين في حي منشأة ناصر، حيث يستهدف المشروع إخلاء منطقة القاهرة التاريخية من الورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة المكان وأهميته التاريخية والسياحية.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، في اجتماع سابق له، على مشروع تخطيط منطقة شمال الحرفيين بمسطح حوالي 60 فدانا بحي منشأة ناصر.

ويضم المشروع 15 عمارة وفي كل واحدة 40 وحدة سكنية بإجمالي 600 وحدة ويبلغ مسطح الوحدة الواحدة 83 م2 كما يضم 3 عمارات بإجمالي 60 وحدة مسطح الوحدة الواحدة 75 م2.

ويتضمن المشروع أيضا إقامة 984 ورشة حرفية بمسطح يتراوح بين 12 م2 و40 م2 للورشة الواحدة، كما يشمل المشروع إقامة أسواق للجملة ومباني خدمية للورش.

ويضم المشروع كذلك الخدمات التالية: مسجد بمسطح 1644 م2، وكنيسة بمسطح 2000 م2، ومدرسة مَهنية بمسطح 1514 م2، ووحدة صحية بمسطح 397 م2، ووحدة إسعاف بمسطح 133 م2، وسجل مدني بمسطح 300 م2، ووحدة إطفاء بمسطح 346 م2، ونقطة شرطة بمسطح 334 م2، ومخبز بمسطح 1736 م2، وسوق تجاري بمسطح 596 م2، ومنافذ بيع بمسطح 360 م2، ونادي اجتماعي بمسطح 10357 م2، وموقف ميكروباص وميني باص وخدماته بمسطح 11372 م2.