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شكرا لقرائتكم خبر عن 86% من القراء يؤيدون تكثيف حملات الدعاية لسياحة السفارى والمحميات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية لسياحة السفارى والمحميات الطبيعية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية لسياحة السفارى والمحميات الطبيعية.
وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية لسياحة السفارى والمحميات الطبيعية، بينما عارض 14 % من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية لسياحة السفارى والمحميات الطبيعية.