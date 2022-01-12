شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المقاعد المقرر إجراء الانتخابات عليها بنقابة المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هانى محمد محمود، الثلاثاء، 12 يناير 2022، فى تلقى طلبات الترشح على كافة المراكز النقابية الخالية، ومقعد النقيب العام للمهندسين، وذلك حتى الأربعاء 26 يناير 2022.

وتجرى الانتخابات على:

1- النقيب العام للمهندسين.

2- رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات.

3- الأعضاء المكملون، ويكون تمثيلهم بالمجلس الأعلى للنقابة بعدد 11 عضو مكمل، على أن يكون من بينهم " 2 مهندس من شعب الهندسة الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، المعمارية"، + مهندس واحد عن شعب هندسة تعدين وبترول وفلزات، الكيميائية والنووية، صناعة الغزل والنسيج.

4- مجالس الشُّعب الهندسية،: الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، المعمارية، حيث مطلوب لمجلس كل شعبة على مستوى الجمهورية 3 مهندسين على ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.

ومن المقرر أن يتم خلال يومى الأحد والإثنين 30،31 يناير 2022 لتلقي التنازلات والطعون، على أن تُجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات ، وذلك يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

ومن المقرر يوم الجمعة 4 مارس 2022، أن يتم إجراء انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الاصوات الصحيحة للحاضرين.