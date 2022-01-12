شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائى الازهرى يختتمون امتحانات الترم الاول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم الأربعاء، طلاب النقل الابتدائى والإعدادى الأزهرى امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يحتتم طلاب الصف الرابع الابتدائى امتحاناتهم بمادة تكنولوجيا المعلومات، فيما يؤدى طلاب الصف الخامس الابتدائى امتحانات مادة الرياضيات، كما يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى امتحان مادتى حفظ القران وتجويده ومادة الجبر.

وكان قد أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن جداول امتحانات نصف العام لعدد من المراحل الدراسية للعام الدراسي 2021/2022، وكشف رئيس الإدارة المركزية للامتحانات الشيخ أحمد عبد العظيم عن جدول اختبارات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية، إضافة إلى اختبارات مراحل النقل المختلفة، وتبدأ امتحانات نصف العام للشهادة الابتدائية يوم الأحد الموافق 16 يناير 2022، وتنتهي السبت 22 يناير 2022، أما امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية فتبدأ يوم الأحد 16 يناير 2022، وتنتهي الأحد 23 يناير 2022، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية المدة من 16 إلى 22 يناير المقبل، لاختبار طلاب البرنامج التأهيلي المُلحقين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.

وتضمن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021-2022، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى الفقه واللغة العربية ورقة أولى والنحو والصرف يوم الأحد 16 يناير، ويوم الاثنين 17 يناير يؤدى الطلاب امتحان مادتى أصول الدين ورقة اولى " التفسير والحديث" ومادة العلوم ، ويوم الثلاثاء 18 يناير مادتى اللغة العربية ورقة ثانية "المطالعة والنصوص وفنون الكتابة" ومادة الهندسة، ويوم الاربعاء 19 يناير مادتى اصول الدين ورقة ثانية "التوحيد والسيرة" ومادة الدراسات الاجتماعية.

ويوم الخميس 20 يناير مواد حفظ القرآن وتجويده والتربية الفنية والحاسب الآلى، ويوم السبت 22 يناير مادتى الثقافة الإسلامية والجبر، ويوم الأحد 23 يناير مادتى اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

أما جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لإتمام المرحلة الابتدائية، حيث تنطلق يوم 16 يناير القادم، وتختتم فى 22 من نفس الشهر، ويؤدى الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم يوم الاحد 16 يناير، كما يؤدى الطلاب يوم الاثنين 17 يناير امتحان مادتى التربية الإسلامية والعلوم، ويوم الثلاثاء 18 يناير مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

كما يؤدى الطلاب يوم الأربعاء 19 يناير الامتحان بمادتى الرياضيات والتربية الفنية، ويوم الخميس 20 يناير مادتى الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلى، ويوم السبت 22 يناير مادتى اللغة الانجليزية والمستوى الرفيع.