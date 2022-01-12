شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الثانوى تعلن أرقام جلوس الطلاب استعدادا لامتحان الترم الأول 22 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدارس الثانوى أرقام جلوس الطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق 22 يناير الجارى، كما طالبت المدارس من الطلاب الحصول على أرقام الجلوس قبيل بدء الامتحانات، مشيرة إلى أنه تم إعلان أرقام الجلوس وتوزيع الطلاب على اللجان فى مكان ظاهر بالمدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أنه تقرر أن يحتوى الامتحان على قسمين، أحدهما "إلكتروني" يتم تصحيحه إلكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، ووالثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (30٪؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.

وأوضحت أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

وشددت الوزارة على أن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم، كما أنها تدريبات مفيدة ومهمة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية، مضيفة أن أى محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.