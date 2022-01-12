إزالة الحي السادس والسابع بمدينة نصر.. تفاصيل التطوير ومصير الأهالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تعتزم الحكومة إزالة بلوكات الحيين السادس والسابع بمدينة نصر غرب من أجل تنفيذ مخطط لإعادة تطوير المنطقة بشكل كامل.

وفي إطار ذلك يعقد إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عدة اجتماعات مع عدد من أهالي المنطقتين من أجل شرح تفاصيل القرار وآليات التنفيذ وطرق الحصول على التعويضات.

وقال نائب المحافظ، خلال الاجتماع، إن الحكومة تضع أولويات ومصلحة المواطنين في الاعتبار، مؤكدا: لو عايزين نحل الموضوع الناس نقدم وتعمل إجراءاتها وتوصل للحي والموضوع يخلص، واللي عايز عقد يكتب ورقة ويقول أنا عاوز عقد واللي عايز تعويض يكتب انه عايز تعويض.

حقيقة بيع المنطقة لمستثمرين

أكد نائب المحافظ على أنه لا يوجد أي نية أو توجه لدى الحكومة من أجل بيع المنطقة للمستثمرين كما يشاع، وكل ما سيتم هو إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها من جديد بشكل أفضل.

وشدد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية على أنه ستوجد عدالة في صرف التعويضات للمواطنين، وذلك بحسب السعر السائد في المنطقة، وفقا لتقييمات لجان مختصة ومحايدة.

وقال: في ناس بتكون زهقانة وغضبانة وإحنا بنتكلم معاهم وهنراضي الناس كلها، وإحنا مبنزعلش من حد، وبنحط نفسنا مكان الناس، وإحنا كبشر مبنحبش التغيير رغم إن التغيير بيكون للأفضل.

وأعاد التأكيد من جديد: اللي عايز تعويض هياخد واللي عايز عقد بديل يكتب ده وكل واحد هيحصل على ما يريد، وبالنسبة لمن سدد غرامات تصالح في مخالفات البناء، كل المشكلات هنحلها، ولو حد دفع تصالح سيتم رد الأموال التي دفعها إليه بالإضافة إلى مبلغ التعويض مقابل الوحدة.

الخيارات المتاحة أمام الأهالي

بحسب ما دار بين نائب المحافظ والمواطنين خلال الاجتماع، توجد عدة بدائل متاحة أمام سكان المناطق المستهدفة من عملية التطوير بغرب مدينة نصر.

ومن بين البدائل المطروحة الحصول على شقق جاهزة مفروشة وكاملة المرافق ومؤثثة بفرش جاهز بقيمة 60 ألف جنيه وتوجد هذه الوحدات في مدينة السلام.

ومن بين الخيارات الأخرى المتاحة أمام الأهالي حصول المواطنين على تعويض مادي مقابل الوحدات الخاصة بهم في المنطقة حسب سعر المتر في المنطقة.

كما أنه من بين البدائل المتاحة أيضا، العودة إلى المنطقة بعد تطويرها ولكن بالأسعار الجديدة مع حساب الفارق بين تعويض الوحدات الخاصة بهم وبين السعر الجديد للوحدة.

موقف أصحاب المحال التجارية

كشف نائب محافظ القاهرة موقف أصحاب المحال التجارية، قائلا: من الممكن بحث إمكانية الحصول على محل جديد في نفس المنطقة بعد التطوير، أو الحصول على محال بديلة في منطقة أخرى أو الحصول على محل في تلك التي تقام أسفل الكباري الجديدة، وهذا بالنسبة للإيجار، وبالنسبة لأصحاب المحال "تمليك" سيحصلون على تعويض مادي.

مواصفات العقارات المستهدف هدمها

من المقرر هدم البلوكات التي مضى على بنائها أكثر من 60 سنة ولم يتم صيانتها طوال تلك الفترة، ومنها ما هو آيل للسقوط بالفعل، وذلك وفق مستند رسمي حصل عليه الخليج 365.

وأوضح المستند الرسمي أن الدولة هي التي تتولى عملية التطوير وإعادة التخطيط، ولا توجد صحة لما يتردد بشأن أن إزالة المنطقة يتم لصالح جهات أو مستثمرين بعينهم.

آلية صرف تعويضات المواطنين

بين منشور حصل عليه الخليج 365، آلية وخطوات صرف التعويضات للأهالي المتضررة من الأمر، وذلك على النحو التالي:

1- على السكان التقدم إلى اللجنة المشكلة بقرار من محافظ القاهرة لهذا الغرض بحي غرب مدينة نصر ومعهم مستندات الحيازة والملكية.

2- قبل بدء التنفيذ سيتم صرف التعويضات المادية أولا وعمل عقود لمن يرغب في العودة مرة أخرى للمنطقة سواء للوحدات السكنية أو المحال أو التسكين الفوري للشقق البديلة المفروشة بمدينة السلام.

3- نزول لجان الحصر على الطبيعة لقياس المساحات سواء للشقق أو المحال التجارية وإثبات الحيازة.