"النار هتاكل عيالك".. لحظات الرعب في مصرع 4 أطفال في شقة فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رضيع و3 أطفال أكبرهم لا تتجاوز الثماني سنوات تركتهم والدتهم لشراء بعض احتياجات البيت. عادت من الخارج لتكتشف الطامة الكبرى رحل فلذات أكبادها الأربعة مختنقين بالدخان جراء حريق التهم محتويات الصالة.

التاسعة مساء اليوم الثلاثاء كان أهالي منطقة فيصل على موعد مع حادث مأساوي سيظل عالقا في أذهان الجميع طيلة حياتهم. لاحظ أحد قاطني الحي الشعبي ذا الكثافة السكانية المرتفعة تصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من أحد العقارات.

لم يتردد الجار في إبلاغ شرطة النجدة عبر الرقم المعروف 122 التي أخطرت بدورها غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع قطاع الغرب بقيادة اللواء سامح الحميلي.

حاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران، وامنعوا خطر امتدادها إلى الشقق المجاورة. مع تنفيذ عملية التبريد عثر رجال الدفاع المدني على جثة رضيع عمره عامين.

أسرع رجال الإسعاف بنقل أشقاءه الثلاثة جودي عماد جمال 8 سنوات، يوسف عماد جمال 6 سنوات، وجولين عماد جمال 4 سنوات إلى مستشفى أم المصريين لكنهم فارقوا الحياة في أثناء إسعافهم بقسم الاستقبال.

التحريات أشارت إلى أن والدة الضحايا تركتهم يلعبون في صالة الشقة وتوجهت لقضاء طلبات البيت قبل أن تعود في عجلة من أمرها لدى اتصال الجيران "تعالى بسرعة إلحقي عيالك بيتحرقوا".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق والتصريح بالدفن.