شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى لحقوق الإنسان: مصر لا تخشى أحدا.. ولدينا تحديات كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على كلمة الرئيس السيسي بنموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان.

وأضافت خطاب أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، أن الرئيس تحدث عن الجذور، موضحة أن السبب الرئيسي لوجود اللاجئين بمصر نتيجة وجود صراعات أو محدودية القدرات وحجم الفقر الموجود في دول قريبة منا، مشددة على أن مصر لم ترفض استضافتهم لكن رفضت أن يسكنوا المخيمات على أراضيها بل تم دمجهم في المجتمع المصري ويحصلون على كافة الحقوق.

وكشفت خطاب أن الحل الجذري لأزمة اللاجئين يكمن في السلام والتنمية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية لا تخشى أحد من الدول، لأن مصر وشعبها واع".

وعن تعامل مصر مع جائحة كورونا قالت السفيرة مشيرة خطاب، إن جهود الدولة في أزمة كورونا تعتبر قصة نجاح من حيث مواجهتها وأسلوب المكاشفة ومصارحة الشعب المصري، مضيفة أن مصر لديها تحديات كبري تهدف لتحقيقها، موضحة أن البلاد تسير في عهد السيسي برؤية واضحة المعالم مثل دول العالم، في جميع المجالات والملفات.